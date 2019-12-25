هبة داغر تشارك في «الانسة فرح» بشخصية مركبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة والنجمة اللبنانية هبة داغر، في بطولة المسلسل الدرامي “الانسة فرح”، حيث تجسد هبة شخصية “مريم” الشخصية المركبة التى تحاول من خلال احداث المسلسل خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجئ ابطال العمل بإفعال مريم المتناقضة معهم.

ويشارك في بطولة مسلسل ” الانسة فرح “، رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة داغر، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى، والعمل ماخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” والذي عرض عام 2014 خلال 5 أجزاء ودارت أحدثه بإطار الكوميديا الرومانسية.

كما تخوض هبة داغر بطولة تجربة درامية جديدة مع الفنان السوري سامر المصري، والمسلسل من المقرر عرضة مطلع العام الجديد 2020، وتتكتم تفاصيله لحين عرضه على القنوات الفضائية.