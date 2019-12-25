الفنان أحمد داش يتعرض لحادث سير مروع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري الشاب أحمد داش لحادث سير مروع، بعدما وقع تصادم لسيارته أدى لتحطمها، وذلك مساء الثلاثاء 24 ديسمبر.

والدة الفنان المصري نشرت مجموعة صور لسيارته المحطمة، وعلقت قائلة: “الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابنى عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد”.

داش طمئن جمهوره على صحته، حيث أكد، في تصريحات صحفية، أنه لم يصاب بأي جروح أو كدمات، وأن الحادث أدى لتحطم سيارته فقط.

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وأحمد داش ممثل مصري شاب، بدأ بالتمثيل في الإعلانات عن طريق الفنانة “مريم أبو عوف”، ثم لمع نجمه ببطولته لفيلم “لا مؤاخذة” من إخراج المخرج عمرو سلامة.

شارك داش بعدها في عدة مسلسلات مثل: “امبراطورية مين” و”سراي عابدين”، و”طايع”، و”سابع جار”، و”الطوفان”، وانضم مؤخرا لفريق عمل مسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان، وإخراج محمد سامي، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.