مديحة كنيفاتي توضح سبب غيابها.. وتعلق على إلغاء متابعة نسرين طافش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الممثلة السورية مديحة كنيفاتي أن سبب غيابها خلال الفترة الأخيرة هو السفر كل شهرين تقريبا، وقالت في لقاء إذاعي: "أنا شخص لا يحب التواجد الدائم، والشام سحرتني هذه الفترة بأجواء الأعياد ولذلك لم أسافر منذ فترة طويلة إلا أنني أصبحت انطوائية أكثر في الفترة الحالية ولا أفضل الخروج بشكل يومي، حيث نصحني بذلك أحد المقربين من خارج الوسط الفني".

وأضافت كنيفاتي: "قررت منذ ثلاثة سنوات ألا أتواجد دائما، وحتى فيما يخص العمل قررت ألا أقدم إلا الأعمال التي تغريني جدا، وأفضل البقاء في المنزل على أن أقدم أعمالا لا تليق بي، وللصراحة كل ما يعرض علي من أعمال لا أكون راضية عن نصفها، وإلى جانب ذلك الأجور كارثية، واعتذرت عن عمل بدوي هذه الموسم لأن الأجر سيىء".

وعن وجود أي خلافات مع زميلاتها قالت مديحة كنيفاتي: "لست بحاجة مشاكل وخلافات مع زميلاتي حتى أبقى في دائرة الضوء، وأكره المشاكل والتهجم، وعندما أقدم أعمالا هامة وأدوارا مميزة تسلط علي الأضواء وعندما أغيب تخفت قليلا وهذا أمر طبيعي".

وتحدثت الفنانة السورية كنيفاتي عن مواطنتها الفنانة نسرين طافش: "لا يوجد تواصل بيني وبينها، وقمنا بإلغاء متابعة بعضنا على الانستغرام منذ حوالي السنتين ولا أذكر من بدأ هذه الخطوة قبل، لكن لا يوجد أي خلاف بيننا وإلغاء المتابعة كان دون أي سبب".

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وعن حديث بعض النجمات عن خيانة أزواجهن مع فنانات الوسط الفني، أبدت كنيفاتي رأيها بالقول: "لو خانني زوجي بعد سنوات من الزواج (عندما أتزوج) مع إحدى زميلاتي فسأضع صورتها على (ستوري الإنستغرام) وأخبر الجمهور والمتابعين عن أخلاقها المتدنية بدلا من أن أتحدث عنها في البرامج التلفزيونية".

وقالت مديحة كنيفاتي: " لم أدعَ لبرنامج أكلناها أو مسلسل ببساطة، وذلك لأنه لا يربطني أي تواصل مع الفنان باسم ياخور رغم أن زوجته الكاتبة رنا حريري صديقتي".

وشاركت النجمة السورية بمسلسل "العاصوف" بجزئه الثاني ولعبت دور "سعدية"، ومسلسل "أحلى الأيام" الذي شاركت في بطولته بشخصية "مقبولة"، وهو الجزء الثالث من مسلسل "أيام الدراسة".