محمد حماقي: هذا الأمر كان صعبا جدا علي في "ذا فويس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

وجه الفنان محمد حماقي، رسالة للمتسابق المغربي فهد مفتخر، من فريقه، بعد خسارته لقب "The voice" في الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس، والتي توج فيها باللقب التونسي مهدي عياشي، من فريق السوبر ستار راغب علامة.

ونشر حماقي، صورة مع "مفتخر" عبر حسابه بـ"تويتر"، علق عليها قائلا: "فهد، كانت مغامرة وتجربة تستاهل كل التعب والمجهود اللي بذلته، سواء كسبت اللقب أو لأ، مشوارك الفني بدأ النهاردة ولسه الرحلة طويلة قدامك، رفعت راسي وشرفت بلدك المغرب وكل الوطن العربي". بلدك المغرب وكل الوطن العربي".

وأكد حماقي رضاه عن فوز مهدي عياشي باللقب، نظرا لكونه من المشتركين الذين أثبتوا تميزهم منذ البدايات، مشيرا الى أن عملية الحكم على الأصوات لم تكن سهلة على الإطلاق لكنها عملية ممتعة وشيقة في آن معا، سيما أن الأصوات المتنافسة تميّزت بتقاربها بشكل كبير في المستوى.

من جهة ثانية، أشار محمد حماقي في لقاء له بكواليس برنامج المواهب "ذا فويس" الذي شارك فيه كمدرب وعضو لجنة تحكيم، إلى أن متابعة الأخبار من أكثر اهتماماته، معتبرا أنه "مبحبش التليفون ومبحبش يكون طول الوقت بيرن وأرد لأني بحس إنه بيسرق حياتي".

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وعن أكثر شخص يتصل به بشكل مستمر قال محمد حماقي إن زوجته ووالدته هما الأكثر تواجدا معه عبر الهاتف إلا أن أكثر شخص يتصل به هو حمدي بدر مدير أعماله.

وكان "حماقي" قد ظهر في فقرة "أنا مش أنا"، بكواليس "ذا فويس" وأكد أنه يغني تحت "الدش" في حالة طال وقت الاستحمام، موضحا أنه لا يتأخر عن مواعيده ويستيقظ في الليل جائعا للغاية.

وأكد أنه لا يخاف التقدم في العمر فقال: "المفروض تبقى فاهم إن دي حياة إحنا هنكبر وهنموت والحاجات اللي متأكد إنها هتحصل لازم تعلم نفسك متخافش منها وتعيش معها لإنها مراحل في حياتك وأنا مبخافش بحس إن هتكون مرحلة مختلفة عن اللي عايش فيها".

الفيديو أعلاه يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع النجم محمد حماقي.