أدهم سليمان يستعد لطرح أغنية جديدة بمناسبة الكريسماس

يستعد المطرب أدهم سليمان لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "سنة جديدة"، بمناسبة رأس السنة، وهي من كلمات هبة علي، وألحان أحمد خالد، وتوزيع وهندسة صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، طرح الفنان أدهم سليمان أغنية جديدة والتي تحمل اسم "حكايتنا" منذ يومين عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

وجاءت شهرة أدهم سليمان، بسبب أغنية "أسمي" التي طرحت في عام 2015، وانتشرت على مواقع السوشيال ميديا بسبب الموسيقى والكلمات المختلفة.

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