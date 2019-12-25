بشرى تحتفل بعيد الميلاد المجيد بطريقتها الخاصة

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من خلال احتفالها بالكريسماس.
وعلقت الفنانة بشرى على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد على كل واحد".
نالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
كل سنة وأنتي طيبه وتبقا سنة جديدة وبخير عليكي عيد ميلاد سعيد يابشرىدخلت بشرى، مجال الغناء من خلال دويتو "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى، ثم أطلقت بعدها عددا من الأغانى المنفردة آخرها "كوبرا" التي هاجمت فيها محمد رمضان قبل أن يتصالحا في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.
أنتجت عددا من الأفلام، على رأسها فيلم "المشتبه"، وتعتبر واحدة من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الذي حقق نجاحا كبيرا في فترة وجيزة.
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