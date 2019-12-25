شكرا لقرائتكم خبر عن "دموع" و"حاجة حلوة".. أحدث أغانى جنات بتوقيع الموزع وسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة جنات مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، بأغنيتين داخل ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال إجازة منتصف العام، الأولى تحمل اسم "دموع" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، والثانية بعنوان "حاجة حلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ولم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها وسام مع جنات، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "حب جامد"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، و"حضرة المهم" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد برئ، وألحان محمد الصاوي.

ومن ضمن أغاني ألبومها الجديد هي أغنية "استعجلت" من كلمات على فتحي، وألحان عماد تاج، وتوزيع الموسيقي Jezo، وأغنية "أحلى من الأحلام" من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان وتوزيع أسامة سامي.

من ناحية أخرى تشارك جنات مع محمد الشرنوبي في تسجيل تتر مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق وسوسن بدر، المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، أغنية تتر المسلسل من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.

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وكان آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتي قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذي شارك في بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

ومن أبرز أغانى جنات، كل من أغنية "أنت الإحساس"، و"لسه هتحلى"، و"ملهوف عليك"، و"البادى أظلم"، و"واحشنى"، و"الطفلة البريئة"، و"مش رجولة"، وغيرها.

يذكر أن الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم قدّم العديد من الأغاني الناجحة لنجوم الغناء، منهم تامر حسنى، ومحمد فؤاد، ورامي جمال، ومدحت صالح، وهشام عباس، وسوما، وتامر عاشور، ومحمد عدوية، ومصطفي حجاج، ومحمد شاهين، وكارمن سليمان، وسامو زين، وفيروز أركان وغيرهما.