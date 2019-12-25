شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الفتاح الجرينى يطرح أحدث أغانيه "لفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب المغربى عبدالفتاح الجرينى، أغنية بعنوان "لفة" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات شندى وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالكريسماس.

ويستعد الجرينى لطرح أغنية جديدة من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع رامى المصرى.

وقال موزع الأغنية رامي المصري، لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد بالتعاون مع الجرينى في الأغنية، متمنياً أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور بعد طرحها على يوتيوب.

كما يتعاون الجرينى مع الموزع الموسيقى شريف مكاوى فى أغنية جديدة، وقال مكاوى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع عبد الفتاح الجرينى فى الأغنية "سينجل"، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال الجرينى الغنائية التى قدمها من قبل، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها عبر الإذاعات، والسوشيال ميديا.

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يشار إلى أن عبد الفتاح الجرينى طرح مؤخرا كليب "إحنا أفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومكساج وماستر محمد صقر، والتى تم طرحها فى الصيف الماضى وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر.

يذكرأن آخرأعمال عبد الفتاح الجرينى كليب " إحنا أفريقيا "، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومكساج وماستر محمد صقر، والتي تم طرحها في الصيف الماضي وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.