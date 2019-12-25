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شكرا لقرائتكم خبر عن بالزى الصعيدى.. مجدى كامل يبدأ تصوير "البيت الكبير" والان مع تفاصيل الخبر
وعاد المخرج محمد النقلى إلى تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بعد 4 أشهر من التوقف، حيث بدأ صناعه فى جلسات العمل بعد عيد الأضحى الماضى مباشرة ولكن توقف التحضير وواجه المسلسل مصيرا مجهولا.
ويعمل النقلى على اختيار الفنانين الذين يقدمون الشخصيات الجديدة فى أحداث الجزء الثالث مع مراجعة السيناريو ووضع الخطوط العريضة للأحداث، وذلك تمهيداً لبد التصوير أواخر العام الجارى لعرضه قبل شهر رمضان المقبل.
ويشارك فى بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.
يذكر أن أسرة مسرحية "الملك لير"، احتفلت فى 15 ديسمبر الجارى، بعيد ميلاد الفنان مجدى كامل، بعد انتهاء العرض على المسرح.
ونشر مجدى كامل، فيديو من الاحتفال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "شكرا لأسرة الملك لير النجم الكبير يحيى الفخرانى وصديقى العزيز مجدى الهوارى والنجوم نضال الشافعى ورانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وهبه مجدى واحمد عزمى وأيمن الشيوى ومحمد فهيم وناصر سيف وريهام عبد الغفور وأسرة الإخراج بقياده المايسترو المخرج تامر كرم.. وأسرة كايرو شو بالاحتفال بعيد ميلادى.. ربنا يديم المحبة".
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