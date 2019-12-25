شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسنى يصعد على المسرح فى حفل تكريمه بصحبة محمد سعد وهنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، حفل تكريم النجم الكبير حسن حسنى ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى فى دورته الرابعة المقام فى مسرح نقابة الممثلين بشارع القصر العينى، وقدم الفنان إيهاب فهمى الحفل موضحا أن فكرة التكريم هذا العام للفنان حسن حسنى طرحها على مجلس النقابة وتم الموافقة من الأعضاء بدون أى تردد، مؤكدا على أن حسن حسنى رمز من رموز الفن المصرى لافتا أنه مربى لأجيال.

ودخل حسن حسنى بصحبة النجمين محمد سعد ومحمد هنيدى واستقبله على المسرح نقيب الممثلين اشرف زكى وصلاح عبد الله وسليمان عيد والمخرج احمد شفيق وأوس اوس وإيهاب فهمى، وبعد ذلك تم عرض أغنية قدمت خصيصا من أجل حسن حسنى، وبعد ذلك عُرض فيلم قصير تم تصويره فى منزل النجم الكبير والذي حكى باختصار عن مشواره منذ البداية حتى الآن.

وبدوره قال النجم محمد هنيدى أنه تربى على فن حسن حسنى وتعلم على يده التمثيل وأن كل المتواجدين اليوم من فنانين ومخرجين وصحفيين حضروا لأنهم يحبون حسن حسنى وليس فقط لانهم يؤدون عملهم.

ويحضر حفل التكريم عدد من الفنانين منهم ايهاب فهمى، محسن منصور، المخرج عمرو عابدين، عمرو عبد العزيز، عزوز عادل، سليمان عيد، منة بدر تيسير، حسن عبد الفتاح، يسرا المسعودى، يسرا وجيه، مارتينا عادل، المخرج مصطفى فكرى، محمد الصاوى، مصطفى منصور، حسام الجندى وزوجته منال الحمروشى، فاطمة

الجدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.

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وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل‪.‬

‪حسن حسنى اخر اعماله فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمى ومنة شلبى ولطفى لبيب وانعام سالوسة وتوفيق رشوان وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج خالد مرعى، كما شارك فى بطولة "قهوة بورصة مصر" الذى تم عرضه مؤخرا ‬