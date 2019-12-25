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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يلازم حسنى حسنى فى مسرح نقابة الممثلين قبل حفل التكريم والان مع تفاصيل الخبر
كما يتواجد كذلك الفنان سليمان عيد، منة بدر تيسير، حسن عبد الفتاح، يسرا المسعودى، يسرا وجيه، مارتينا عادل، المخرج مصطفى فكرى، محمد الصاوى، مصطفى منصور، حسام الجندى وزوجته منال الحمروشى وعدد آخر من الفنانين الشباب أعضاء نقابة المهن التمثيلية
الجدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.
وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.
حسن حسنى اخر اعماله فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمى ومنة شلبى ولطفى لبيب وانعام سالوسة وتوفيق رشوان وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج خالد مرعى، كما شارك فى بطولة "قهوة بورصة مصر" الذى تم عرضه مؤخرا
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