شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس ضيف إدوارد على «ميجا إف إم» غداً والان مع تفاصيل الخبر
وقد ضم الألبوم 11 أغنية تعاون خلالها هشام مع مجموعة من أكبر الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم محمد النادي، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما وغيرهم.
ويعرض لإدوارد حاليا مسلسل «حواديت الشانزلزيه»، الذى حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى. ومن إنتاج شركة سينرجي.
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