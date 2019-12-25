شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس ضيف إدوارد على «ميجا إف إم» غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم هشام عباس ضيفاً على برنامج «فين دي» والذي يقدمه إدوارد على إذاعة «ميجا إف إم»، غدا الخميس من السادسة إلى الثامنة مساء، ويتناول البرنامج موضوعات فنية وشبابية تشغل بال الجمهور بشكل عام وسيتحدث عباس خلال اللقاء عن ألبومه «عامل ضجة» والذي طُرح في شهر نوفمبر الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، خاصة وأنه مثّل عودة قوية له بعد 10 سنوات من الغياب عن تقديم الألبومات الغنائية، كما سيكشف عن السر وراء هذا الغياب، وكواليس اختياره لأغنيات الألبوم، والتي تنوعت ما بين الرومانسي والدرامي وحتى الشعبي، وهو ما قدمه في أغنية «حذرتك» التي تعتبر لون جديد تماماً بالنسبة له.

وقد ضم الألبوم 11 أغنية تعاون خلالها هشام مع مجموعة من أكبر الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم محمد النادي، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما وغيرهم.

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ويعرض لإدوارد حاليا مسلسل «حواديت الشانزلزيه»، الذى حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى. ومن إنتاج شركة سينرجي.