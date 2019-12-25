شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تستعد لـ"جوازة مرتاحة" فى القاهرة يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة ريم البارودي للعودة مرة أخرى لعرض مسرحيتها "جوازة مرتاحة"، والتى تشارك فى بطولتها مع الفنان أحمد صفوت، وذلك فى القاهرة للمرة الأولى خلال شهر يناير المقبل على مسرح أوبرا جامعة مصر، وجارٍ تحديد موعد افتتاح عروض المسرحية.

كانت المسرحية قد نجحت فى تحقيق ردود أفعال إيجابية أثناء عرضها خلال الصيف الماضى فى الغردقة، وتحديدًا في شهر يوليو الماضي إلا أنها لم تعرض في القاهرة حتي الآن.



ريم البارودى

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدى مأخوذ عن واحدة من أهم روايات شكسبير المعروفة باسم "ترويض النمره"، ومن بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت وهشام اسماعيل ومنة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم تم اضافة يوم رابع آنذاك بسبب الإقبال على المسرحية، كما أن المسرحية أعادت ريم البارودي إلي خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب حين لعبت بطولة مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009.

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مسرحية جوازة مرتاحة

على جانب آخر شاركت ريم البارودي خلال عام 2019 في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي حقق نجاحاً جيداً أثناء عرضه، ونالت ريم العديد من الاشادات علي دورها بالعمل، بالإضافة إلى تكريمها ضمن فاعليات مهرجان الأيام الجزائري الذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية.

يذكر أن مسلسل "قيد عائلى" شارك فيه العديد من النجوم منهم عزت العلايلي، صبري فواز، منة فضالي، ايهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.