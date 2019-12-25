محمد سعد عن حسن حسني: "زي الشعراوي بيجي كل 100 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان محمد سعد، إنه سعيد لتواجده اليوم في مسرح النهار، لحضور تكريم الفنان الكبير حسن حسني، في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف سعد، خلال كلمته: "فخور لكوني واحد ممن يساهموا في تكريم أبي حسن حسني، وهو ما أقوله له دائما في أي مكان نلتقي فيه".

وتابع: "تحية للدكتور أشرف زكي أنه قدر يعمل حاجة كان نفسنا كلنا نعملها وهو تكريم الفنان الكبير والقدير حسن حسني".

واستطرد: "الفنان حسن حسني زي الشيخ الشعراوي، بيجي كل 100 سنة، وكنت في قمة المتعة مشاركتي له في الأعمال التي جمعتني به".

وأوضح أن أفضل المشاهد التي يحبها لهما، هو مشهد الكامنجا الذي كان في فيلم اللمبي عندما كان يعزف له "عم بخ" إحدى مقطوعات الموسيقى الغربية.

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وأضاف: "في أثناء تصوير المشهد، لم يتماسك وأعاد تصويره أكثر من مرة، حتى أنه ظهر في المشهد بالفيلم وهو يضحك".

وقدم الفنانان محمد هنيدي ومحمد سعد، الفنان حسن حسني قبل صعوده على المسرح، لتسلم التكريم.

وقدم الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حفل التكريم.

كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، فد كشف، قبل أيام، عن تكريم الفنان حسن حسني، اليوم الأربعاء، بمسرح النهار، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، ويسلمه التكريم الفنانان محمد هنيدي ومحمد سعد.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري، والمخرج مرقس عادل.