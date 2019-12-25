محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة إيمان الباني ، صورة جديدة لها مع زوجها الفنان التركي مراد يلدريم، احتفالًا بعيد زواجهما الثالث.
وكتبت إيمان في تعليقها على الصورة: "أرجو من الله أن يديم محبتنا وأن يحقق أمنياتنا وأحلامنا المشتركة وأن يرزقنا الذرية الصالحة يا رب".
ويشارك حاليًا الممثل التركي مراد يلدريم، في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته: بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض.
وتزوجت الفنانة إيمان الباني، ملكة جمال المغرب سنة 2006، من الممثل التركي مراد يلدريم سنة 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد زواجهما الثالث.. هذه أمنية زوجة النجم التركي مراد يلدريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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