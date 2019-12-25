صور| عرض فيلم "القشاش" في احتفالية تكريم حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عُرض الفيلم التسجيلي "القشاش" للمخرج سامح بسيوني، عن الفنان حسن حسني، في حفل تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وتحدث حسني في الفيلم عن نفسه وحياته الشخصية ومشواره الفني، وسرد بعضا من ملامح سيرته الذاتية خلاله.

وأوضح أنه قدم مسرحيات كثيرة في بداياته، منها إيزيس وأوزوريس، وشاركته فيها سميحة أيوب، مضيفا أنها كانت تجربة مهمة بالنسبة له.

ولفت إلى أن لقب القشاش أطلقه عليه الكاتب موسى صبري، ومن وقتها لٌقب به.

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وشارك في الاحتفالية عدد كبير من الفنانين بينهم محمد سعد وصلاح عبدالله وسليمان عيد وعمرو عبدالعزيز وأوس أوس، إلى حفل تكريم حسن حسني بمسرح النهار، ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، فد كشف، قبل أيام، عن تكريم الفنان حسن حسني، اليوم الأربعاء، بمسرح النهار، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، ويسلمه التكريم الفنانان محمد هنيدي ومحمد سعد.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري، والمخرج مرقس عادل.