صور| هذا ما قاله محد هنيدي عن حسن حسني في حفل تكريمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان محمد هنيدي إن حسن حسني سيظل هرم المسرح المصري طول العمر، مضيفا: " تعلمت منه كتير، وهو تاريخ من العطاء في الدراما المصرية والمسرح المصري"، وذلك في تكريم النجم الكبير الذي يقام الاَن على مسرح النهار.

وقدم الفنانان محمد هنيدي ومحمد سعد، الفنان حسن حسني قبل صعوده على المسرح، لتسلم التكريم.

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ويقدم الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حفل التكريم.

كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، فد كشف، قبل أيام، عن تكريم الفنان حسن حسني، اليوم الأربعاء، بمسرح النهار، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، ويسلمه التكريم الفنانان محمد هنيدي ومحمد سعد.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري، والمخرج مرقس عادل.