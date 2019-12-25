في أول يوم عرض.. "فيلم الفلوس فاشل" يتصدر تويتر.. والهاشتاج يثير التساؤلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

مع يوم عرضه الأول، تصدر هاشتاج فيلم الفلوس للفنان تامر حسني، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، ودون المغردون تحت هاشتاج "فيلم الفلوس فاشل".

ظهور الهاشتاج بهذا الشكل بعد الفترة القصيرة من طرح الفيلم، أثار العديد من علامات الاستفهام، وانقسمت التغريدات في الهاشتاج حول أربعة آراء، الرأي الأول كان يتعجب من صدور الهاشتاج في اليوم الأول لعرض الفيلم، وتعجب المغردون في هذا الرأي من فكرة الهاشتاج ووصفوه بالمغرض.

وأما الرأي الثاني، فيشير إلى وجود مؤامرة، وصعد في هذا الاتجاه اسمي عمرو دياب ومحمد رمضان، لرغبتهما في الانتقام من تامر حسني، نظرًا للصراع الذي حدث بين تامر حسني ومحمد رمضان حول الإيرادات أثناء عرض فيلمي "البدلة" و"الديزل"، بينما طرح اسم الهضبة بسبب الخلاف الذي يثار دائمًا بين جمهور المطربين.

وفي الرأي الثالث، قال المغردون إن الهاشتاج ممول ومدفوع له ليتصدر تويتر، وليس هاشتاج طبيعي، حيث أن الهاشتاج الثاني في تويتر "أفريقيا للأهلي يا فايلر" به 39 ألف تغريدة، بينما هاشتاج "فيلم الفلوس فاشل" به تغريدات قليلة جدا لا تمكنه من تصدر التريند الأول في مصر.

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وفي الرأي الرابع، ذهب المغردون لفكرة أن تامر حسني يقتبس أفكار أعماله، كما حدث في فيلم البدلة المأخوذ من فيلم " Let's Be Cops بطولة جاك جونسون وديمون وايانز"، كما أشار المغردون إلى واقعة "جينيس" التي روج لها تامر حسني بأنه الفنان الأكثر شعبية وإلهامًا في العالم، بينما أعلنت جينيس أن الرقم القياسي المسجل باسم تامر حسني كان لـ (أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات) ولا علاقة له بالإلهام".

تم طرح فيلم الفلوس، اليوم الأربعاء، بدور العرض المصرية والعربية، بعد العرض الخاص له، أمس الثلاثاء، والذي أقيم بحضور نجوم الفن.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم من بطولة تامر حسني إلى جانب زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح.