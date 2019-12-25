خاص| يوسف شعبان يكشف عن دوره في مسلسل "خالد بن الوليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال الفنان يوسف شعبان إنه يجسد دور الوليد بن المغيرة ضمن أحداث مسلسل "سيف الله.. خالد بن الوليد".
وأضاف شعبان، خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن ما شجعه للانضمام للمسلسل كونه تاريخيا وباللغة العربية، وهو ما دفعه للعودة إلى الدراما.
وأشار إلى أن هذا أول تعاون يجمعه بشركة سينرجي، لافتا إلى أن المخرج رؤوف عبدالعزيز تواصل معه، وبمجرد قراءته للسيناريو وافق على الانضمام لفريق العمل.
يذكر أن مسلسل "سيف الله" بطولة النجم عمرو يوسف ويوسف شعبان وعبدالرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد، وآخرين، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن كتاب عبقرية خالد للكاتب عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي.
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