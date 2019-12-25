خاص| تعرف على تفاصيل خطوبة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان أحمد فهيم، ابن شقيقة الفنان خالد صالح، أن خطوبة ابن خاله الفنان أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنا يوم الجمعة المقبل.

وأضاف الفنان أحمد فهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحفل سيقتصر على قراءة الفاتحة، وسيكون في جو عائلي محدود، وذلك بمنزل العروس".

وكانت الفنانة الشابة هنادي مهنا، قد نشرت يوم ٢٠ أكتوبر الماضي صورة جمعت بينها وبين أحمد خالد صالح، أثناء حفل توزيع جوائز راديو "إنرجي" على الانستجرام وعلقت عليها : "أفضل ممثل صاعد ‏وأفضل ممثلة صاعدة، مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا".

وشارك أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك للمخرج محمود كامل، عن قصة "حظك اليوم" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.