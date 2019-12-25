صور وفيديو| وصول حسن حسني لحفل تكريمه بـ"المهن التمثيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وصل الفنان حسن حسني إلى مسرح النهار لتكريمه في مهرجان المهن التمثيلية.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي صورا له عبر حسابها على إنستجرام، بعد وصوله المسرح.

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كما نشرت فيديو، رحبت فيه بالفنان الكبير، الذي قال: "مساء الفل على الجمهور الجميل، وربنا يديني الصحة ونشتغل تاني يا رب".

كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، فد كشف، قبل أيام، عن تكريم الفنان حسن حسني، اليوم الأربعاء، بمسرح النهار، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، ويسلمه التكريم الفنانان محمد هنيدي ومحمد سعد.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري، والمخرج مرقس عادل.