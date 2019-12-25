تراند اليوم : خلت من أي فنان عربي.. قائمة "فوربس" بثروات الفنانين العالميين.. تعرف عليها

خلت قائمة نشرتها مجلة "فوربس" متضمنة ثروات كبار الفنانين في العالم، من أي فنان عربي، بمن فيهم الفنانون المنحدرون إلى دول نفطية وغنية.

وجاءت ترتيب الثروات على النحو التالي:

المرتبة الأولى: أندريه روميل والذي تبلغ ثروته 950 مليون دولار

المرتبة الثانية : تايلور سويفت حيث بلغت ثروتها 825 مليون دولار

المرتبة الثالثة: بينوسيه وتقدر ثروتها بـ 685 مليون دولار

المرتبة الرابعة: فرقة "يو2" بأرباح بلغت 675مليوم دولار

المرتبة الخامسة: مغني الراب " ديدي" بأرباح بلغت 605 مليون دولار

المرتبة السادسة: المغني "إلتون جون" بأرباح بلغت 565 مليون دولار

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المرتبة السابعة: المغني "جاي زي" بأرباح بلغت 560 مليون دولار

المرتبة الثامنة: المغني "بوك مكارتني" بأرباح 535 مليون دولار

المرتبة التاسعة: المغنية "كاتي بيري" بأرباح 530 مليون دولار

المرتبة الأخيرة: المغنية "ليدي غاغا" بأرباح بلغت 500 مليون دولار

وقال ناقد فني عربي شهير طلب عدم ذكر اسمه إن هناك مطربين عربا تربحوا بمبالغ خيالية وربما تفوق أرباح بعض الفنانين العالميين، يأتي عدم إدراجهم في قائمة "فوربس" إلى أنهم مطربون غير معروفين عالميا، وتنحصر شهرتهم داخل العالم العربي فقط.

يذكر أن هناك صراعا بين المغني المصري عمرو دياب وابن بلده تامر حسني وكلاهما يدعي أنه "مطرب عالمي" ويزعمان أنهما حصلا على جوائز عالمية.