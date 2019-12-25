بالفيديو: إعلامية سعودية تخفي وجهها وتعلن نيتها تغيير حياتها والتحول إلى داعية

نشرت الإعلامية السعودية نصرة الحربي، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو جديداً لها لم تظهر فيه صورتها. وسمع صوتها وهي تتوجه إلى المتابعات معلنة أن تغييرات ستطرأ على حياتها في المرحلة المقبلة.

وقالت: “أوعدكم متابعاتي الحلوات في السنة الجديدة راح تشوفوا أشياء حلوة وقوية وجديدة”.

وأضافت أنها ستنفذ قرارات وصفتها بالقوية وأن العام المقبل قد يكون عام انقلاب كبير في حياتها العملية والشخصية.

ولفتت إلى استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك وللقيام بكل ما من شأنه أن يعود بالفائدة عليها وعلى عائلتها. وأشارت إلى أنها تنوي التقرب أكثر من الله مضيفة أنها قد تصبح داعية وتقدم المحاضرات.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين حيث رأى الكثير من هؤلاء أنه مجرد محاولة للاستعراض. وسخر منها آخرون مشيرين إلى أنها قد تجد بعد ذلك ذريعة لنزع الحجاب.

ويذكر أن الحربي أعلنت منذ عام ارتداءها النقاب مشيرة إلى أنها تبدي اقتناعاً تاماً بهذا. وجاء هذا القرار بعد مرور أشهر قليلة على زواجها.