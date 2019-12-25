حرصت الفنانة الشابة هنا الزاهد ،على حضور العرض الخاص لفيلم الفلوس والذي أقيم مساء أمس ،وتمنت النجاح والتوفيق لتامر حسني سواءً في فيلم الفلوس أو في أعماله القادمة، كما قامت بتوضيح حقيقة مرضها والتى تم أثارتها في الفترة الأخيرة لتؤكد أنها أجرت عملية إزالة المرارة وإنها بأحسن حال حاليًا. أنها أجرت عملية إزالة المرارة وإنها بأحسن حال حاليًا. أما عن أعمالها القادمة فأوضحت أنها مازالت في مرحلة أختيار العمل الجديد فهناك أكثر من فيلم مازالت في مرحلة قراءتهم وهناك مسلسل خارج الموسم الرمضاني ولكنها مازالت في مرحلة التفكير ايضًا. الرمضاني ولكنها مازالت في مرحلة التفكير ايضًا. Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمالها كانت مسلسل الواد سيد الشحات والذي عرض في موسم رمضان الماضي وشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، محمد عبد الرحمن ( توتا ) والعديد من ضيوف الشرف من بينهم هيفاء وهبي، أكرم حسني، بيومي فؤاد وغيرهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد توضح حقيقة مرضها وتكشف عن أعمالها القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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