أزمة خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. ما هي الحقيقة؟

نشرت الصفحة الرسمية لـ et بالعربي الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرحت بأن الخطوبة من المقرر أن تقام يوم الجمعة الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري.

ومن ناحيتها نفى الموسيقار هاني مهنا الأخبار التى انتشرت خلال

الساعات الماضية عن قراءة فاتحة إبنته الفنانة هنادى مهنا على الفنان أحمد خالد صالح يوم الجمعة القادم.

Advertisements

ولم يذكر الفنان أحمد خالد صالح، أو الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابهما الرسميان بمواقع السوشيال ميديا، عن هذا الخبر المتداول.

ومن ناحية آخرى تسعد الفنانة هنادي مهنا لعرض فيلمها الجديد، والذي يحمل أسم بنات ثانوي، وهو بطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، محمد عادل، كريم قاسم، تامر ها

شم.

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح، يستعد لعرض مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو بطولة كل من منة شلبي، آسر ياسين، خالد أنور، مي الغيطي، عارفة عبدالرسول، سوسن بدر، رشدي الشامي، محمد رضوان، أيمن صلاح.