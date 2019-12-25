فيديو.. أشتباكات بين الجمهور للحصول على صورة مع تامر حسني

أقيم مساء أمس العرض الخاص بفيلم الفلوس وحضر العرض الكثير من الجهات الإعلامية والعديد من الجمهور الذي حرص على مشاركة النجوم فرحتهم بالفيلم، لكن ما إن ظهر النجم تامر حسني على السجادة الحمراء الخاصة بالعرض أقتحم الجمهور المنطقة المخصصة للإعلام من أجل الحصول على صورة

مع تامر حسني مما أدي إلي تدافع وإشتباكات بين الجمهور والأمن الموكل إليه الحفاظ على عدم تواجد الجمهور على السجادة الحمراء المخصصة فقط للقاءات الإعلامية.

كان من بين الحضور الراغب في التصوير مع تامر حسني أحدى معجباته والتى ظلت تنادي بأسمه

متمنية الحصول على صورة معه.

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الجدير بالذكر إن عدد كبير من النجوم قد حضروا العرض الخاص لفيلم الفلوس من بينهم أبطال الفيلم زينة، خالد الصاوي، المخرج سعيد الماروق وبعض من الفنانين مثل أكرم حسني، هنا الزاهد، هشام ماجد، على ربيع وغيرهم الكثير من النجوم.