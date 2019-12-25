فيديو.. أكرم حسني يوضح حقيقة فيلم البدلة 2

حضر الفنان أكرم حسني العرض الخاص لفيلم الفلوس والذي أقيم أمس في سينما مول مصر بأكتوبر، وقد أشاد أكرم حسني بالمجهود الذي يبذله تامر حسني وأنه على المستوى الشخصي إنسان استثنائي لدية حب للناس.

وتمنى أكرم النجاح لفيلم الفلوس والتوفيق لكل أعمال تامر حسني القادمة. أوضح أكرم حسني حقيقة ما تردد من أقاويل عن فيلم البدلة 2، فأوضح أنهم ينتظروا الإنتهاء من أعمالهم الحالية

ومن ثم التعاون مع بعضهم البعض في مشاريع أخرى سواءً البدلة الجزء الثاني أو غيرها من المشاريع.

كشف أكرم حسني للوفد عن مشاريعه القادمة فهو يعمل على تحضير مسرحية سوف تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وهي مسرحية عطل فني، يشاركه البطولة هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوي مصطفي وهي من إخراج

أوتاكا، أما عن مشاريعه في السينما فهو يستعد لفيلم العميل صفر وهو فكرة وإخراج محمد سامي ومن تأليف أيمن وتار وإنتاج وائل عبدالله.

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الجدير بالذكر إن أكرم حسني قد تعاون مع تامر حسني في العديد من الأعمال الفنية كان أخرهم فيلم البدلة والذي عرض العام الماضي وهو من بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبد العزيز وغيرهم من النجوم، الفيلم فكرة تامر حسني وتأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد جمال العدل.