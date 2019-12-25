برونو مارس وتامر حسني ونانسي يحتفلون برأس السنة في أبوظبي



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن قائمة الفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة التي تنظمها بالتعاون مع شركائها ضمن احتفالات العاصمة باستقبال العام الميلادي الجديد، والتي سيحييها نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، من بينهم برونو مارس والفنان المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ويتضمن جدول الفعاليات المعلن عنه مهرجان ريزولوشن، والذي سيمتد على مدار يومين متتاليين، واحتفالات رأس السنة على جزيرة المارية، الوجهة الرئيسية للأعمال والفعاليات المتنوعة في أبوظبي، بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية يستمر لمدة 10 دقائق يستقبل الدقائق الأولى من عام 2020 بشكل لا ينسى على طول كورنيش أبوظبي.

ويحيي النجم برونو مارس الحائز على جائزة الجرامي 11 مرة، وأهم الجوائز العالمية للموسيقى، حفلاً موسيقياً بميدان دو بجزيرة ياس كجزء من مهرجان ريزولوشن الذي تنظمه شركة فلاش للترفيه وتقدمه دو لايف بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة ميرال لإدارة الأصول. تعد هذه المرة الثانية فقط التي يؤدي فيها النجم العالمي، والذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلاً له في دولة الإمارات منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013.

ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين

من الجيل الحديث، حيث قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل "جرينيد" و"لوكد أوت أو هيفن" و"أبتاون فانك" و"24 كارات ماجيك".كما تحتفل العاصمة مع نجم مصر والوطن العربي الفنانوالنجمة اللبنانية المحبوبةاللذان سيشاركان في احتفالات رأس السنة التي تقيمها شركة مبادلة في جزيرة المارية، والتي أصبحت تقليداً سنوياً يقام منذ العام 2016 بمشاركة أكبر النجوم العرب أمثالوميريام فارس وحسين الجسمي وكاظم الساهر، كما تشمل أحد أكبر عروض الألعاب النارية وأطولها امتداداً في العالم.كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة –عن تنظيم عرض للألعاب النارية خاطف للأنفاس على مدار عشرة دقائق متواصلة باستخدام أحدث التقنيات في عالم الألعاب النارية، مع استخدام ثلاثة عواميد في المياه والتي ستطلق المتفجرات في مختلف الاتجاهات وبألوان مبهرة تزين سماء الكورنيش. وسيكون هذا الحدث مجانيًا لجميع زوار وسكان مدينة أبوظبي.وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يسرنا تنظيم برنامج متميز ومتنوع من الفعاليات الاستثنائية للترحيب بالعام 2020 في مختلف أرجاء الإمارة، لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للجميع خلال رأس السنة، حيث تحرص دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تنظيم احتفالات مميزة لمنح زوار أبوظبي والمقيمين بها ذكريات لا تُنسى في مطلع العام الجديد الذي نتمنى فيه السعادة والنجاح للجميع. فسواءً كانوا من محبي الموسيقى العالمية أو الموسيقى العربية أو كانوا يبحثون عن احتفاليات عائلية خلال هذه المناسبة الفريدة، فلدينا فعاليات تناسب جميع الأذواق. ونتمنى أنّ تشكل احتفالات رأس السنة تجربة متكاملة تجمع بين المغامرة والترفيه والمرح والفنون وكرم الضيافة الأصيل الذي تشتهر به أبوظبي".يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد نظمت عدد من الفعاليات الترفيهية العالمية خلال عام 2019 بهدف الترويج للسياحة في الإمارة، وشملت هذه الفعاليات الجديدة أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي تضمن مباراة الـUFC الشهيرة بين بطل القتال غير المهزوم حبيب نور محمدوف وداستن بورير.

كما أقيمت أول نسخة من أسبوع أبوظبي للعائلة والتي شهدت أول مرة يقام فيها حفل جوائز الأطفال من نيكلودين في الشرق الأوسط والذي تبعه عرض بيبي شارك الشهير. كما استضافت أبوظبي أول نسخة من أسبوع أبوظبي للسباق نهاية الشهر الماضي، والذي تضمن فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان فن أبوظبي واختتم بجائزة الاتحاد الكبرى للفورملا 1، الحدث الختامي لموسم 2019 للفورمولا 1.