صور.. نور تهنئ متابعيها بالكريسماس

هنأت النجمة اللبنانية نور متابعيها بأعياد الميلاد الكريسماس عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام". وعلقت "نور" علي صورة لها قائلة:"عيد ميلاد مجيد للكل وكريسماس سعيد". ميلاد مجيد للكل وكريسماس سعيد". يذكر أن آخر أعمال نور مسلسل "رحيم" والذي شاركت في بطولته مع النجم ياسر جلال وتم عرضه في موسم رمضان 2018. في بطولته مع النجم ياسر جلال وتم عرضه في موسم رمضان 2018.

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