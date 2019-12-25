صور.. خالد الصاوي ينظم مسابقة لمشاهدي فيلم الفلوس

نشر النجم خالد الصاوي صورة برفقة الفنانة الاستعراضية جوهرة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "الصاوي" علي الصورة قائلا:"فيلم الفلوس اليوم بجميع دور العرض اللي هيخش الفيلم ينزل استوري ويعمل منشن وهنزله عندي وحازت الصورة علي إعجاب كبير من المتابعين وعلق أحدهما عليها قائلاً: "إوعى الأسد". منشن وهنزله عندي وحازت الصورة علي إعجاب كبير من المتابعين وعلق أحدهما عليها قائلاً: "إوعى الأسد". ويشار إلى أن فيلم "الفلوس" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد. ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

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