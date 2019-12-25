فيديو.. الجسمي يشارك ذوي القدرات الخاصة "بطل الحكاية"

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي برفقة مجموعة من أصحاب الهمم الأطفال أغنية أعدت خصيصاً لحفل "بطل الحكاية" بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأهالي ذوي أصحاب الهمم "ذوي القدرات الخاصة"، وفي إحتفالية "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة.

وشارك بأدائها إلى جانبه "ندى" متحديه إعاقة بصرية، و"عبد الرحمن" متحدى إعاقة بصرية، و"هشام" متحدى إعاقة التوحد، وقدمها في ختام الإحتفالية وسط

تفاعل وتأثر كبيرين من الحضور في"للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.

وأعرب الجسمي عن فخره وسعادته بمشاركته، والوقوف الى جانب أصحاب الإصرار والطموح والتحدي في مختلف المجالات، حيث قال عبر جميع مواقعه الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي: "مشاركتنا بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية إهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم باحتفاليتهم #قادرون_باختلاف 2 تدعونا للفخر والسعادة كمصريين وعرب ..

ومشاركتي لأحبابي من ذوي القدرات الخاصة في أغنيةمحطة إنسانية سأفتخر بها دائماً"، مشيداً بعملية تنظيم وتنوع فقرات الحفل، شاكراً أخيه وصديقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إهتمامه ومتابعته المستمرة.

أغنية "بطل الحكاية" ألحان هشام جمال، وكتبها الشاعر محمد إبراهيم، وقام بتوزيعها موسيقياً "مادي" وقام بعملية هندسة الصوت ومكساج بيشوي مجدي.

وتضمنت الإحتفالية "قادرون باختلاف 2" مجموعة من الفقرات التي كشفت مقدرة أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة على إنجازاتهم في جميع المجالات الثقافية والعلمية والرياضية على مستوى جمهورية مصر وفي العالم من خلال مشاركاتهم المتنوعة.

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شاهد أغنية بطل الحكاية