كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح عبدالله يلقي قصيدة في حب مصر باحتفالية تكريم حسن حسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الفنان صلاح عبدالله الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية إلى أن يكون احتفالية تكريم النجوم حدث سنوي.

بدوره، طالب الفنان أشرف ذكي "عبدالله" بإلقاء قصيدة من كتاباته، خلال احتفالية تكريم الفنان حسن حسني في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، مساء اليوم الأربعاء على مسرح النقابة بشارع القصر العيني.

وألقى "عبدالله" قصيدتين الأولى عن خصم تعرض له من الفنان محمد صبحي في بداياته، والثانية عن مصر وحبها بعنوان تحيا مصر.

وكان آخر أعمال الفنان حسن حسني فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

