تراند اليوم : بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها بهذة الصورة – شاهد

نشرت بسمة بوسيل، نجمة ستار أكاديمي وزوجة تامر حسني، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ودخل تامر حسني موسوعة جينيس بـ كسره رقما قياسيا بحصوله على توقيعات من جمهوره على لوحة معدنية في أحد مولات أبو ظبي.

وظهرت بسمة بوسيل في الصورة بجمبسوت أبيض يبرز رشاقتها، واعتمدت على شعر ملموم مرتدية نضارة شمس.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان بسمة بوسيل مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: “حبيبتى يا بسومة الله يحميكي”، “أحلى واحدة في البنات”، “شو ها الجمال”.

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ودخل تامر حسني موسوعة جينيس بـ كسره رقما قياسيا بحصوله على توقيعات من جمهوره على لوحة معدنية في أحد مولات أبو ظبي.

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة “BIG APPEL” كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة “جينيس ريكورد” لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم “IRON MAN” روبرت داونى جونز.

جونز.