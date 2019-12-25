تراند اليوم : رانيا يوسف عاملة مسابقة لجمهورها .. تعالي إلعب وإكسب هدية

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مسابقة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها معلقة: “علشان بكون سعيده وانتوا بتشاركوني نجاحي كان لازم أشاركوا السنة الجديدة بجوائز في مسابقه Rania’s Christmas givaway ????جاوبوا على السؤال واعرفروا شروط المسابقه علشان في أربع فائزين هختارهم وهيفوزوا ببوكس مليان هدايا (اسم شخصيه رانيا يوسف في مسلسل قدمته للأطفال)؟”.

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وتابعت رانيا يوسف: “شروط المسابقه جاوب علي السؤال في كومنت واعملوا فولو للبيدج ومنشن ثلاثه أصحابك عاوزهم يشاركوا في بوكس الهدايا الإعلان عن الجوائز هيكون يوم أول يوم في العام الجديد”.

يذكر أن النجمة رانيا يوسف بدأت منذ أيام تصوير الجزء الثانى من مسلسل “الأنسة فرح”، فى استوديو المسلمى، حيث جمعت المشاهد التي جرى تصوريها مع الفنانة هبة عبد العزيز.

مسلسل “الأنسة فرح” مأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.