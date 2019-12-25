والدة حلا الترك ترد على دنيا بطمة وهذه آخر فصول معركتهما

تجددت المناوشات بين منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، ودنيا بطمة زوجة طليقها محمد الترك، بسبب تصريح للاخيرة اكدت فيه أنها لن تسمح لإبنتها غزل أن تصرف على والديها كما فعلت حلا.

وجاء كلام دنيا بطمة للرد على إحدى المتابعات التي كتبت تعليقاً على فيديو نشرته بطمة وظهرت فيه ابنتها غزل، خلال الاحتفال بذكرى زواجها من محمد الترك حيث قالت" يا رب مطلعش مغنية وتحرموها الطفولة ديالها بحال حلا قبل الفلوس".

فما كان من دنيا بطمة إلا أن ردت عليها" لي بغا يغني يصير لمخو متبقاي تجيدي ليا اسم حد فحسابي سيري كتبي هاد الهضرا فحساب أمها . انا فلوسي انا لي كنجيبهم مكنتسناش تجيب ليا فلوس".

منى السابر سارعت للرد على دنيا بطمة قائلة" عادة انا لا ارد ولكن لمن يرفض تشبه ابنته بابنتي حلا أقول أولا، من يملك كرامة لا يعيش في بيت ليس بيته، ثانية عندما تصرف الابنة على والدها أو والدتها فهذا شيء عادي وكلنا اشتغلنا وصرفنا على أهلنا وهذا ليس عيبا، ولا شك أنها تصرف على أمها وأخواتها والعائلة كلها".

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وتابعت " الحمد لله. أنا اعرف نفسي جيدا واعرف أنني لم أقصر ابداً في حق أولادي، ووقفت الى جانب أبو محمد ودعمته".

كما أكدت منى السابر "لست منزعجة من الكلام الذي قيل بل انا اضحك".

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