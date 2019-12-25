سعد لمجرد ومحمد رمضان في حفل مشترك في الإمارات

بعد نجاحهما في ديو " انساي"، يستعد الفنانان محمد رمضان وسعد لمجرد لإحياء أول حفل غنائي لهما معًا يوم 10 من شهر يناير المقبل 2020 في الإمارات العرببة المتحدة.

ويقدم كلاهما خلال الحفل اغانيه الخاصة، كما يقدمان ديو "إنساي" ومن المتوقع أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت .

يذكر أن الثنائي محمد رمضان سعد لمجرد قدم كل منهما حفلا ضخما في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير، ويبقى الحفل المنتظر في دبي أول حدث فني يجمعهما مباشرة أمام الجمهور.

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أغنية "إنساي" تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها في باريس تحت إشراف المخرج حسام الحسيني، وحققت نصف مليون مشاهدة في ساعة واحدة فقط، ويتوقع البعض أن تحقق رقما قياسيا.

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