فيديو: مها محمد تشتري حقيبة يد بـ140 ألف يورو وتتعرض للهجوم

تعرضت الفنانة الكويتية مها محمد لهجوم من قبل متابعيها على انستقرام، بعد نشرها مقطع فيديو وهي تشتري حقيبة يد ثمنها 140 الف يورو.

مها اشارت إلى أن البائعة أقنعتها بشرائها، الامر الذي اثار استياء متابعيها، واتهم بعضهم الفنانين بالتبذير، بينما أشار آخرون إلى أن الفنانين يصرفون المال وعندما يمرضون يطالبون الدولة بعلاجهم، في حين إتهمها آخرون أنها لم تشتر حقيبة اليد بل هي تقوم بالتسويق للماركة.

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يشار إلى أن مها محمد كانت قد نفت قبل عدة أيام أنها تخلت ن التمثيل، وأشارت إلى أنها سوف تكون لها عودة قريبة إلى الشاشة الصغيرة، وذلك رداً على بعض الشائعات التي تحدثت عن إعتزالها التمثيل، كما أوضحت أنها منحت نفسها إجازة من العمل من أجل الاهتمام بإبنتها ووعدت بعودة قوية الى الشاشة في الأيام القادمة.





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