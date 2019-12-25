شريهان تحتفل بالميلاد بصور من منزلها بدون مكياج

شاركت الفنانة شريهان جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام بصورة لها من داخل منزلها بجوار شجرة الميلاد، ونشرت مقطع فيديو مصورا للشجرة وهي مضاءة.

الفنانة هنأت جمهورها بمناسبة أعياد الميلاد، متمنية للجميع السلام والحب والفرح، وظهرت في الصور بملابس منزلية ودون مكياج تقريبا وعلقت قائلة: أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد.. الله يبارك موسم أعيادكم بكل السلام والحب والفرح.

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يذكر أن شريهان تنتظر عاما استثنائيا بعدما كشفت للمرة الأولى عن قرب إذاعة أول عرض مسرحي من المقرر أن تعود به إلى جمهورها بعد فترة غياب طويلة بسبب المرض، مؤكدة أنها قامت بالانتهاء من التصوير وراضية تماما عن العرض ولكنها مثل جمهورها لا تعرف الموعد النهائي لعرضه، لأن تحديد الموعد يخضع لحسابات مالية ما بين الشركة المنتجة والقناة الفضائية صاحبة الحقوق الحصرية للعرض.

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