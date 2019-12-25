أول تصريح من حسين الجسمي بعد غنائه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأهالي ذوي أصحاب الهمم «ذوي القدرات الخاصة»، وفي احتفالية «قادرون باختلاف 2»، قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي برفقة مجموعة من أصحاب الهمم الأطفال أغنية أعدت خصيصاً للمناسبة حملت عنوان «بطل الحكاية» شارك بأدائها إلى جانبه «ندى» من متحديه إعاقة بصرية، و«عبدالرحمن» متحدى إعاقة بصرية، و«هشام» متحدى إعاقة التوحد، وقدمها في ختام الاحتفالية وسط تفاعل وتأثر كبيرين من الحضور في مركز المنارة «للمؤتمرات والمعارض الدولية» بالتجمع الخامس.

وأعرب الجسمي عن فخره وسعادته بمشاركته، والوقوف إلى جانب أصحاب الإصرار والطموح والتحدي في مختلف المجالات، حيث قال عبر جميع مواقعه الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي: «مشاركتنا بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية اهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم باحتفاليتهم #قادرون_باختلاف 2 تدعونا للفخر والسعادة كمصريين وعرب... ومشاركتي لأحبابي من ذوي القدرات الخاصة في أغنية #بطل_الحكاية محطة إنسانية سأفتخر بها دائماً».

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حملت أغنية «بطل الحكاية» ألحان هشام جمال، وكتبها الشاعر محمد إبراهيم، وقام بتوزيعها موسيقياً «مادي» وقام بعملية هندسة الصوت ومكساج بيشوي مجدي، حيث جاء في كلماتها:

«أنا عندي حلم... وف يوم أكيد هقدر وأطول أبعد سما

أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمه

‎بحلم يكونلي في يوم كيان وآخد مكان وأوصل لأحلامي

إنما الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا قبله مضلمة...»

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هذا وتضمنت الاحتفالية «قادرون باختلاف 2» مجموعة من الفقرات التي كشفت مقدرة أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة على إنجازاتهم في جميع المجالات الثقافية والعلمية والرياضية على مستوى جمهورية مصر وفي العالم من خلال مشاركاتهم المتنوعة.