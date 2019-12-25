رحيل فنان مصري بعد صراع مع المرض عدة أشهر.. لماذا رفض الكشف عن مرضه؟

رحل الفنان جلال رجب الإثنين الماضي عن عالمنا بعد صراع مع المرض دام عدة أشهر، وشُيعت جنازته، ودُفن بمقابر أسرته. وأكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن أسرته قررت إقامة العزاء في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر الخميس المقبل. وأكدت مصادر أن الفنان الكبير كان قد رفض الكشف عن مرضه إعلامياً؛ حتى لا يستجدي عطف الجمهور، وفضل أن يصارع المرض في صمت بدعم من عائلته ومحبيه. Advertisements يُشار إلى أن الفنان جلال رجب له العديد من الأعمال السينمائية المميزة التي ترك من خلالها بصمة كبيرة في أذهان الكثيرين، ومن بين هذه الأعمال عبود على الحدود مع علاء ولي الدين وحسن حسني وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، والإرهاب والكباب مع عادل إمام، وغيرهما الكثير من الأفلام، مثل اغتيال والشقي والرغبة. وشارك في عدد من الأعمال الدرامية أيضاً، ومنها عمر بن عبد العزيز والسقوط في بئر سبع والصمت، وكان آخر أعماله فيلم إعدام بريء مع الفنان أحمد خليل ونهال عنبر ونورهان وصبري عبد المنعم وعماد يوسف وعبير منير ومحمد متولي. اقرئي ايضا : هشام عباس يكشف سبب رفضه المشاركة بفيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية»

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