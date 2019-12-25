امل رزق تشن هجوماً جديداً على محمد الشرنوبي وتوجه له إهانات

شنت الفنانة أمل رزق هجوماً جديداً على الفنان محمد الشرنوبي ووالدته، وذلك على خلفية أزمة ابنتها معه، حيث كان من المقرر زواجهما ولكن الأمر لم يكتمل.
وقالت أمل رزق إنها لا تتابع شيئاً عن هؤلاء سواء هو، أو ما تكتبه والدته على صفحتها.
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وأضافت أمل رزق: «الذي أتحدث عنه قيمته تزيد، وهؤلاء الناس لا أعرفهم ولا أحب الحديث عنهم».
وتألقت الفنانة أمل رزق بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستاناً باللون الأبيض، وبه بعض الفصوص الفضية من الإكسسوارات، واتسم ستايل الفستان بشراشيب، وهو ما أبرز رشاقتها وقوامها المتناسق.
مختصر
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