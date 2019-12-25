معلومات لا تعرفها عن أحمد داش: شكله عرّضه لحملة تنمّر

بعد أن طمأنت والدة الفنان أحمد داش جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد أن تعرَّض لحادث سير أثناء وجوده على أحد الطرق السريعة، ونشرت صورة لسيارته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت عليها قائلة «الحمد لله... اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد»، وتفاعل مع منشورها الكثيرون من محبيها الذين كانوا يحاولوا الاطمئنان عليه من خلال التعليقات أو الرسائل النصية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

وسنقدم من خلال التقرير التالي مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن أحمد داش...

1 - ولد أحمد داش في 15 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 وكان أول أعماله الفنية بطولة فيلم «لا مؤاخذة».

Advertisements

2 - قدم الكثير من الأدوار المميزة طوال مشواره الفني، ومن بينها «سرايا عابدين وسقوط حر وطايع وسابع جار».

3 - له العديد من التجارب السينمائية المميزة من بينهم كازابلانكا واشتباك.

4 - أسرته تتكون من أب وشقيق يعمل مهندساً وشقيقة كانت تدعمه لدخول عالم الفن.

5 - ملامحه تتشابه بشكل كبير مع أشقائه، وقد تعرض من قبل للسخرية الشديدة بسبب التشابه الكبير بينه وبين أشقائه. بل إنه تعرض لحملة تنمر بسبب هذه التشابه الكبير في الشكل.

6 - يطلق عليه المقربون منه اسم ريكا وهو اسم الدلع الذي أطلقته عليه أسرته.

اقرئي ايضا : هشام عباس يكشف سبب رفضه المشاركة بفيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية»