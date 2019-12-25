العرض الخاص لفيلم «الفلوس»، بحضور أبطاله

أقيم مساء أمس، عرض خاص لفيلم «الفلوس»، في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسني؛ فضلاً عن حضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على أن يتم طرح الفيلم رسمياً في السينمات بدءاً من الغد، 25 من ديسمبر.

العرض أقيم بحضور أكرم حسني، والمنتج جابي خوري، وعلي ربيع، وحكيم، وبوسي شلبي، وحرم هاني شاكر، والموزع توما، وأمير طعيمة، وهاني مهني، وحسام حسني، وكل أبطال العمل منهم زينة، التي حضرت بإطلالة جريئة لفتت الأنظار؛ حيث ارتدت هوت شورت رغم برودة الجو، كما حضرت حلا شيحة بملامح مختلفة، أكد البعض أنها أجرت العديد من عمليات التجميل مؤخراً كانت سبباً في هذا التغيير.

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تدور أحداث الفيلم حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»؛ ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر؛ لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

«الفلوس» من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من: خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة «نيوسنشري» للإنتاج الفني، وشركة «أفلام مصر العالمية»، وشركة «ألكوت».

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