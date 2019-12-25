احمد داش يتعرض لحادث سيارة مروع

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تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، حيث شاركت والدته أمل الشوربجي صورة لسيارته عبر صفحتها على «فيسبوك».
وعلقت على الصورة قائلة: «الحمد لله... اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد».
من ناحية أخرى، يشارك أحمد داش في مسلسل «البرنس»، بطولة النجم محمد رمضان والذي حصل على إجازة لمدة 15 يوماً، للانتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامي.
ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد، خاصة أن المسلسل يتضمن عدداً من مواقع التصوير، نظراً لأحداثه المتتالية والخيوط الدرامية المتشابكة لعائلة «البرنس» الذي يقودها رضوان البرنس – محمد رمضان.
يضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، ونور اللبنانية، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وسلوى عثمان، وريم سامى، ومحمد علاء، وأحلام الجرتيلي، ومحمد علاء، وأحمد داش، وآخرون.
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