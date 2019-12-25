شبيه محمد الشرنوبي يُحدث ضجة عبر مواقع التواصل

فاجأ الفنان محمد الشرنوبي جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتغريدة قد نشرها أحد الشباب الذي يُدعى «شهاب»، والذي يطلق عليه «شبيه محمد الشرنوبي».

وكانت تغريدة هذا الشاب تتحدث عن موقف كوميدي حدث له مع أحد سائقي الأجرة، وقال في تغريدته إن سائق السيارة الأجرة اعتقد أنه الفنان محمد الشرنوبي، وسأله عن أجدد أعماله؛ ليرد هذا الشاب قائلاً: «محمد مين؟» ليتفاجأ بأن السائق يقول له: «يا فنان مش هقولك هات رقمك وأقرفك أنا عايز بس صورة سيلفي وابعتهالي عشان موبايلي كاميرته وحشة، وبعدين أنا نادراً لما بيركب معايا فنانين في أوبر»، ليرد عليه «شبيه الشرنوبي» بطريقه ساخرة قائلاً: «خلاص يا باشا أنا هعيط.. يلا نتصور!».





Advertisements

محمد الشرنوبي يعلن خطوبته على مديرة أعمال أنغام

يشار إلى أن الفنان محمد الشرنوبي قد أعلن منذ عدة أيام عن خطوبته بمديرة أعمال الفنانة أنغام «راندا رياض»، ونشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور؛ ظهر من خلالها في منزل خطيبته، بعد أن تقدم لها بشكل رسمي، وعلّق على هذه الصور وقال: «مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه، الذين حرصوا على تهنئته بهذا الحدث السعيد.

اقرئي ايضا : هشام عباس يكشف سبب رفضه المشاركة بفيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية»