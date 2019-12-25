رامي امام ينشر فيديو مضحكاً من كواليس "فالنتينو"

شارك المخرج رامي إمام جمهوره ومتابعيه؛ عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»، بمقطع؛ ظهر من خلاله مع الفنان حمدي الميرغني في كواليس المسلسل الجديد «فالنتينو»، الذي سيخوض به الفنان عادل إمام الموسم الرمضاني المقبل.



رامي إمام وحمدي الميرغني يضحكان على «فالنتينو»

وظهر المخرج رامي إمام والفنان حمدي الميرغني وهما في حالة هيستيرية من الضحك على أحد المواقف التي قام بها الفنان عادل إمام في كواليس العمل، وعلّق رامي إمام على المقطع وقال: «إمبارح وإحنا بنصوّر مع الأستاذ عادل وحمدي، حصلت حاجة فجأة كده عملها الأستاذ عادل محدش فينا توقعها خالص، فكل اللوكيشن قعد يضحك لمدة ١٠ دقائق بدون توقف، وهنا أنا وحمدي مش قادرين نمسك نفسنا خالص من كتر الضحك واحنا بنتفرج على المشهد تاني وأنا مش مركز أصلاً والمساعد الأول عمال يضحك وهو بيكلمني».

يشار إلى أن مسلسل «فالنتينو» يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، طارق الإبياري، سليمان عيد، بدرية طلبة، هدى المفتي، إلهام عبد البديع، أحمد فريد، ومجموعة من نجوم الفن الكبار الذين سيظهرون كضيوف شرف، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وكان من المقرر أن يُعرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، ولكنه تأجل.



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