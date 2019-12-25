صورة.. أول ظهور لوالد عادل امام في الإعلام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة نادرة لوالد الفنان عادل إمام، التقطت له منذ ما يقرب من 40 عاماً، ظهر من خلالها مع نجله الفنان عادل إمام، وحفيده المخرج رامي إمام، وهو لم يتخطَ الـ5 سنوات.

وكان عادل إمام قليل الحديث عن والده في البرامج التي ظهر من خلالها، وعن أسرته بشكل عام، ولكنه أكد أكثر من مرة أنه كان يمتلك حساً كوميدياً كبيراً، ولديه عزيمة قوية لتحقيق ما يتمنى، وأن هذا أفضل ما ورثه عن أبيه.

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يشار إلى أن الفنان عادل إمام يستكمل حالياً تصوير مشاهد مسلسله الجديد «فالنتينو»، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم حمدي الميرغني، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وكان من المقرر أن يُعرض هذا العمل خلال الموسم الرمضاني الماضي، ولكنه تأجل لأسباب لم يعلن عنها حتى الآن.

وترددت الكثير من الشائعات حول الفنان عادل إمام، خلال الفترات الماضية، وكان أغلبها تتحدث عن حالته الصحية وتدهورها، حتى إن البعض أطلق شائعة وفاته، ولكنه كان دائماً ما يقوم بالرد بنفسه؛ من خلال الفيديوهات التي تصور داخل كواليس مسلسله الجديد، أو من خلال تصريحات صحفية؛ ينفي من خلالها كل ما يتردد.

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من ناحية أخرى، من المقرر أن يبدأ الفنان عادل إمام خلال الفترة المقبلة التحضير لفيلم سينمائي جديد، من المفترض أن يشارك في بطولته نجله الفنان محمد عادل إمام، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل له.