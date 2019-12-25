ابنة عبد المنعم إبراهيم: والدي تزوج خالتي بعد وفاة والدتي وتركها بعد أيام

يحتفل الكثيرون من محبي الفنان عبدالمنعم إبراهيم بذكرى ميلاده هذه الأيام، وحرصت ابنته على إحياء ذكرى ميلاد والدها، وقالت في تصريحات صحافية للجميلة إنه كان إنساناً محبوباً من الجميع ولم تتذكر أنه كان يتحدث عن أي شخص يكرهه.

وأضافت سمية عبدالمنعم إبراهيم أنه كان يشجع أبناءه على حب الفن، على عكس الكثيرين من أبناء جيله الذين حرصوا على إبعاد أطفالهم عن الوسط الفني، وكان يصطحبهم للمسرح لمشاهدة أعمال على الكسار ونجيب الريحاني.

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وكشفت ابنة عبدالمنعم إبراهيم عن أقرب أصدقائه من داخل الوسط الفني، وقالت إن والدها كان يحب العمل مع الفنان الراحل رشدي أباظة وفريد الأطرش وكمال الشناوي، وعلى المستوى الشخصي كان يحب الفنان إبراهيم الشامي، وكان له الكثير من الصداقات داخل الوسط الفني.

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وتحدثت عن زواج والدها من خالتها بعد وفاة والدتها، وقالت عندما سألته عن سبب انفصالهما بعد أيام معدودة فقط من زواجهما قال لها إنه كان يحب والدتها بشكل كبير وكان ينادي خالتها باسم والدتها، وأصيب بانهيار عصبي بسبب الشبه الشديد بينهما ولم يستطع الاستمرار معها.

وتذكرت أصعب المواقف التي تعرض لها والدها، وذلك بعد وفاة عمها الذي كان يتعلق به والدها بشكل كبير، وبعد أن قام بدفنه ذهب للمسرح وكان ينادي عليه دائماً، كما أن وفاة والدتها ووفاة زوجته الثانية اللبنانية أدخلاه في حالة حزن شديدة.

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وكشفت سمية عن وصيته قبل وفاته وقالت إنه أوصى بأن يخرج جثمانه من المسرح، وبالفعل هذا ما حدث وتم تأجيل جنازته يوماً كاملاً بسبب تجهيز الفنانة سميحة أيوب والفنان السيدر راضي المسرح لخروج جثمانه منه.