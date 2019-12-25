هشام عباس يكشف سبب رفضه المشاركة بفيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي اليوم الأربعاء وغداً الخميس الفنان هشام عباس في حلقة خاصة بعد إطلاق ألبومه الأخير «عامل ضجة»، والذي أطلقه بعد 10 سنوات منذ آخر ألبوم له.

وقدم هشام عباس خلال اللقاء عدداً من أغنيات ألبومه الجديد أمام جمهور البرنامج، وبمصاحبة فرقته الموسيقية، وتحدث عن أسباب تأخر طرح الألبوم لمدة 10 سنوات، بالإضافة لكواليس التحضير للألبوم، وكذلك كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم، والذي سيعرض للجمهور خلال الأيام القادمة.

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وقدم هشام عباس مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة، وكذلك تترات المسلسلات التي قدمها مثل تتر مسلسل «حمادة عزو»، الذي يحظى بشهرة واسعة ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التي يحييها.

وروى «عباس» تفاصيل بداياته الغنائية ودراسته في الجامعة الأميركية وعمله مهندس صوت، وكذلك كواليس اختياره لبطولة فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية قبل أن يقدم الدور الذي كان معروضاً عليه للنجم أحمد السقا، بالإضافة لعلاقته بالنجم حميد الشاعري وحكايات أول تعاون بينهما بعد لقائهما مصادفة في الأستوديو.