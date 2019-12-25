العرض الخاص لفيلم «الفلوس» بحضور أبطاله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر حسني والفنانة زينة بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد “الفلوس”، والذي أقيم مساء الثلاثاء 24 ديسمبر.

كما حضرمن أبطال الفيلم الفنان خالد الصاوي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وحضر عدد من نجوم الفن لتهنئة الأبطال ، ومنهم الفنانة حلا شيحة، والفنانة هنا الزاهد.

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كما حضر الفنان حكيم، والفنان أكرم حسني، والفنانة هشام ماجد، والفنان محمد نور، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية بوسي شلبي.

وفيلم “الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وبطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وغيرهم.

ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان أحمد السقا، والفنانة مي عزالدين، وعن ذلك قال تامر حسني في تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أحمد السقا، فنان كبير، وصديق العمر، وسبب ظهوره معي ليس بسبب ظهوري معه في مسلسل “ولد الغلابة”،بالعكس الموضوع جاء دون ترتيب، وأيضا مى عز الدين فنانة كبيرة وقدمنا سويا أعمال باقية في قلوب الجمهور”.